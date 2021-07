Kluivert saluta il Lipsia: “Pronto per il prossimo viaggio”. Il Nizza lo attende

L'olandese è ormai ad un passo dalla squadra francese. Mentre la Roma definisce i dettagli del suo trasferimento lui ringrazia il Lipsia sul suo profilo dopo essere rientrato dal prestito in Germania

Per Justin Kluivert è tempo di un altro trasferimento, questa volta al Nizza e a titolo definitivo. L'esterno ex Ajax è rientrato dal prestito al Lipsia e mentre attende che la Roma finalizzi la sua cessione oggi, sul suo profilo Instagram, ha salutato affettuosamente il club tedesco prima di fare le valigie per la Costa Azzurra: "Un grande grazie Lipsia, ora è il momento di iniziare la prossima fase del mio viaggio, ma una cosa è sicura: vi sono grato per tutto. Grazie". A corredo del post, un video delle sue migliori giocate con la formazione della Red Bull, nella speranza di poterle replicare anche con la maglia del Nizza. Stando a quanto scrive RMC Sport Kluivert dovrebbe essere in Francia nelle prossime ore. Il calciatore dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira.