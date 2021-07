Conference League, il sorteggio del terzo turno di qualificazione

La Roma entrerà in gioco il 19 agosto, nell'andata degli spareggi che saranno sorteggiati il 2 agosto

Continua a prendere forma la nuova Conference League, che vedrà la prima edizione nel 2021/22, a cui parteciperà anche la Roma. La squadra di Mourinho entrerà nella competizione nello spareggio in programma il 19 e 26 agosto, ma intanto i turni preliminari vanno avanti. Come si legge sul sito ufficiale dell'Uefa, è stato sorteggiato a Nyon il terzo turno di qualificazione (5-12 agosto): presenti anche Anderlecht, PAOK, Rubin, Trabzonspor e Vitesse. Si tratta di gruppi e partite ancora in via di definizione, dal momento che il 22 e il 29 si giocherà il secondo turno di qualificazione. Il sorteggio degli spareggi ci sarà il 2 agosto, quello della fase a gironi il 27 agosto.