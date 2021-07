Nuova Roma: (non) c’è solo un capitano

I giallorossi battono 2-0 la Ternana in amichevole e Mourinho dà la fascia a Dzeko

Prima Mancini, poi Zaniolo, ora Dzeko. Mourinho non fa mai nulla per caso, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. E avendo già deciso che i gradi di capitano saranno confermati sul braccio di Pellegrini, nelle prime due amichevoli - in assenza del centrocampista - ha voluto lanciare dei segnali. Al gruppo e alla società. Poi è chiaro che il mercato, soprattutto per Edin, potrebbe regalare scenari diversi da qui sino al termine della sessione estiva. Una cosa però deve essere chiara: finché resterà a Trigoria, il bosniaco è fondamentale. Come lo sono Zaniolo - atteso come il rinforzo più importante al di là di quello che potrà regalare il mercato - Pellegrini, al quale il portoghese affiderà il delicato compito di trequartista, e Mancini, chiamato al definitivo salto di qualità. Ieri, chi ha avuto modo di sbirciare l'amichevole con la Ternana (conclusasi 2-0, un gol per tempo di Carles Perez e Kumbulla) ha intravisto lampi di vecchio Dzeko. Volenteroso, sempre a disposizione del compagno. È mancato il gol: poco male, arriverà in occasioni più importanti. La cosa fondamentale - riuscita pienamente - era rimetterlo al centro della Roma. Più che con le parole (negate il giorno della presentazione a domanda diretta) José ha preferito i fatti. Così 184 giorni dopo eccolo di nuovo capitano. Edin torna al centro del villaggio giallorosso. E lo fa, con due terzi del tridente che dovrà supportarlo nel 4-2-3-1 in stagione. Ieri c'erano Zaniolo, Mkhitaryan e Perez. A breve tornerà Pellegrini. La nuova Roma sta nascendo.