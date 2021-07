Vina-Roma, il tecnico del Palmeiras dice “no” alla cessione: “Inutile parlarne”

Il giocatore ha una gran voglia di un'esperienza in Europa, ma il tecnico del Palmeiras vuole tenerlo con sé, la Roma tratta sul prezzo col club brasiliano

La Roma pressa il Palmeiras per arrivare all'esterno Matías Viña e le voci dell'interesse dei giallorossi cominciano a riecheggiare anche in Brasile. Come fa sapere anche la testata brasiliana UOL Esportes il club capitolino è pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro, con la società paulista che invece ne chiede 14. Se da un lato Viña ha una gran voglia di giocare in Europa, dall'altra il tecnico Abel Ferreira ha fatto intendere che non vuole privarsi di uno dei suoi giocatori migliori. Intervistato sul futuro di Viña dopo la vittoria per 3-0 della sua squadra contro l'Atletico Goianiense Ferreira ha rilasciato questa dichiarazione: "Alla dirigenza ho detto chiaramente quale è la priorità. E' chiaro a tutti e non vale la pena parlarne più. Il gruppo sta facendo un ottimo lavoro"