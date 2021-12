Villar è negativo: ok per Roma-Inter. Dzeko si prepara a tornare all’Olimpico

Per domani Zaniolo pronto a cambiare ancora ruolo, Mourinho studia il ritorno a quattro senza Karsdorp. Inzaghi: "Dzeko si è allenato intensamente". Pallotta rimprovera i Friedkin

Meno di 24 ore separano l’Inter di Inzaghi dalla Roma di Mourinho. Tante le assenze per la sedicesima di serie A: con Pellegrini ed El Shaarawy fermi ai box e Abraham e Karsdorp squalificati, i giallorossi sono comunque tra i meno colpiti dagli infortuni e puntano tutto su Nicolò Zaniolo, che cambierà ancora ruolo. Il dato più sorprendente? L’Inter. Qualche problemino qua e là, di Sensi e Sanchez soprattutto, ma sono appena 25 le gare saltate dai nerazzurri per problemi di natura fisica. Una felice notizia per lo Special One arriva questo primo pomeriggio;Villar è tornato negativo al Covid-19 e potrà quindi unirsi alla squadra in vista del big match di domani sera arbitrato da Di Bello. Molte e ancora calde le lamentele da parte del portoghese sulla designazione arbitrale, soprattutto dopo Bologna-Roma: la notizia di Pairetto 'retrocesso' in serie B conferma i tanti dubbi sulla gestione dei cartellini dell’ultima partita.

Il silenzio di Mourinho e le parole di Simone Inzaghi

Fa ancora discutere la piazza romanista la scelta da parte di José Mourinho di annullare la conferenza stampa della vigilia. Nessuna indicazione tattica quindi per Simone Inzaghiche invece ha parlato questa mattina, sia di Dzeko che del suo derby che non c'è o dei recuperi di de Vrij e Bastoni:“La Roma domani sarà arrabbiata, servirà una grande partita. Per Dzeko sarà una partita particolare. Nell'ultimo giorno e mezzo si è allenato intensamente”. Tante le dichiarazioni in un pregara che infiamma il campionato e la piazza: partendo dall'ex ds Walter Sabatini che elogia Mourinho e chiede ai tifosi di aspettarlo. Rosella Sensi ricorda un professionista come Simone Perrotta,James Pallottarimprovera i Friedkin (che intanto si stanno muovendo per il progetto del nuovo stadio), rei di stare in silenzio e dargli ancora le colpe.Vincenzo Montella rispolvera qualche amarcord e parla della sua esperienza nella città, non senza rimpianti per la fine della sua avventura da allenatore in giallorosso. Da Madrid anche Carlo Ancellotti dice la sua su Mourinho: “La Roma è in un momento di transizione, c’è molto entusiasmo ma bisogna dargli del tempo”.

Verso Roma-Inter cercando un sorriso

Il focus è tutto sulla sfida ma l’allenatore e la squadra si concedono qualche momento di svago: è diventato viralelo scatto dello Special One in abiti tipici dell’Uzbekistan. Divertente anche il video circolato sui social, con quattro calciatori giallorossi chiamati a fare delle scelte. Protagonista anche Bryan Reynolds,convocato con gli USA per l’amichevole con la Bosnia. Bella anche l'iniziativa di Roma Cares per sensibilizzare il pubblico in vista del Natale: la mascotte Romolo ha fatto visita a una casa famiglia di Ciampino.

