Serie A, allarme infortuni: la Roma tra le meno colpite

Il calendario a ritmi forsennati causa traumi e guai muscolari. Per i giallorossi quattro giocatori infortunati finora e trentasei partite totali perse

Secondo la celebre legge di Murphy, "se qualcosa può andare storto, lo farà", scrive Alex Frosio sulla Gazzetta dello Sport. Il Milan è la squadra che paga di più in termini di partite saltate dai suoi giocatori con 76 gare e ha appena perso probabilmente per il resto della stagione Simon Kjaer. Il Napoli è invece in termini numeri quella che ha portato in infermeria più elementi ad aver saltato almeno quattro partite per problemi fisici, e il contingente è appena stato rimpolpato da Victor Osimhen, dagli uomini della sala macchine, Anguissa (adduttore sinistro) e Fabian Ruiz (ileopsas destro), e anche qui dal califfo della difesa, Koulibaly (bicipite femorale destro). Che siano le prime due in classifica le più martoriate dagli infortuni è abbastanza sorprendente. Ma pochi possono dirsi immuni. Il conto complessivo delle partite saltate dai giocatori di Serie A nelle quindici giornate di campionato arriva a quota 901. C’è dentro tutto, in questo conto: infortuni traumatici, stop muscolari, problemi di vario genere e pure positività al Covid.