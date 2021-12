ElSha si ferma, Mou non parla, Scalera saluta

Il Faraone ha una lesione al polpaccio destro e resterà fuori almeno per un paio di partite

L’emergenza incombe. In vista dell’Inter, Mourinho non avrà Abraham e Karsdorp squalificati, mentre al ko di Pellegrini si è aggiunto anche quello di El Shaarawy, che ha una lesione al polpaccio destro. L’attaccante resterà fuori almeno per un paio di partite e quindi il portoghese dovrà cercare nuove soluzioni, come magari il ritorno alla difesa a 4. Lo Special One però ha deciso di non tenere la consueta conferenza prepartita. Arbitri, Zaniolo e il suo passato interista sarebbe stati il piatto forte. O forse anche il fatto che la Roma ha 5 punti in meno dello scorso anno. Titoli di coda sul dirigente Stefano Scalera, referente per lo stadio, che dopo un anno lascia il club e torna al Mef. Il progetto stadio, comunque, continua col ceo Berardi.