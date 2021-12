Mourinho immortalato in abiti tipici dell’Uzbekistan: lo scatto a Trigoria è virale

Prima di Bologna-Roma il tecnico ha incontrato una delegazione uzbeka al Bernardini

La Roma si prepara alla sfida con l'Inter in una Trigoria blindata. Qualche giorno fa però il Fulvio Bernardini ha aperto le porte a una delegazione proveniente dall'Uzbekistan, che ha incontrato Shomurodov ma sopratutto José Mourinho. Al tecnico romanista è stato regalato un abito tipico dell'Uzbekistan, che lo Special One ha subito indossato venendo immortalato. La foto, scattata in sala pranzo, è diventata virale. La visita è precedente a Bologna-Roma e Mourinho appare sereno e divertito. Alle sue spalle anche il Coo Lombardo. Il clima dopo la sconfitta del Dall'Ara è cambiato, tanto che il tecnico ha deciso di annullare la conferenza stampa per concentrarsi solo sul campo.