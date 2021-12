Nazionale, Reynolds convocato per l’amichevole contro la Bosnia-Erzegovina

Il terzino chiuso dalle scelte di Mourinho, prenderà parte alla spedizione con la nazionale americana per una partita in programma il 18 dicembre

La nazionale maschile degli Stati Uniti si riunirà in vista dell'amichevole contro la Bosnia-Erzegovina in programma il 18 dicembre. Oggi, l'allenatore Gregg Berhalter ha annunciato la rosa dei 26 giocatori che andranno a Los Angeles questo fine settimana. Tra i convocati c'è anche Bryan Reynolds, il terzino della Roma che prenderà parte alla spedizione con la sua nazionale. L'americano, che in teoria doveva essere la riserva di Karsdorp, è fuori dalle scelte di Mourinho e sembrerebbe pronto a lasciare la capitale nella sessione invernale di mercato.