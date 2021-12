Stadio Roma, i Friedkin si muovono: individuate tre aree, c’è anche l’Olimpico

Il presidente giallorosso ha affidato a Deloitte uno studio sui termini economico-finanziari del nuovo progetto: tra le aree individuate, oltre a Ostiense, c'è anche la ristrutturazione dell'Olimpico

Il progetto Stadio della Roma riparte da zero. I Friedkin hanno voluto la delibera di revoca dell'interesse pubblico dell'impianto a Tor di Valle - già contestata al Tar da Eurnova e Vitek - , ora devono individuare la nuova area e ricominciare l'iter. Nel frattempo, come riporta 'iltempo.it', alcune settimane fa i proprietari della Roma hanno affidato a Deloitte una consulenza per stabilire i termini del progetto a livello economico e finanziario e capire il potenziale sviluppo. Un sintomo che i Friedkin non hanno comunque abbandonato l'idea del nuovo stadio, ora le ipotesi percorribili sembrano sostanzialmente tre: la zona dei Mercati Generali/Gazometro sull'Ostiense, l'area dell'ex Sdo di Pietralata/Tiburtina e un complicato piano di ristrutturazione dello Stadio Olimpico che implicherebbe ovviamente un accordo con Sport & Salute, il Coni e la Lazio stessa.