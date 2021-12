Roma-Inter, Zaniolo multitasking: pronto al quarto cambio ruolo

Le assenze potrebbero costringere Mourinho ad abbandonare il 3-5-2 e ritornare al 4-2-3-1. Con Perez e Mkhitaryan rispettivamente esterno destro e trequartista, toccherà al 22 sostituire l'infortunato El Shaarawy

Nell'emergenza aveva dovuto cambiare. E nell'emergenza potrebbe tornare indietro. Con la Roma decimata dalle assenze, Mourinho contro l' Inter è pronto a rispolverare il 4-2-3-1 su cui aveva puntato a inizio stagione. Anche se non sarà proprio quello originale. Senza lo squalificato Karsdorp , a destra ci sarà Ibanez, che lascerà il compito di spingere a Vina sulla corsia opposta. Ma la vera curiosità del match sarà sul ruolo di Zaniolo . Con Perez che dovrebbe partire largo a destra e Mkhitaryan schierato trequartista, a Nicolò resterebbe libera solo la casella di esterno sinistro. In questo caso, sarebbe il quarto cambio ruolo stagionale per il numero 22.

Lo ha già fatto in passato e non sarà una vera e propria novità. Ma nel momento in cui stava provando a trovare la sua dimensione come seconda punta, Zaniolo sarà costretto a cambiare ancora, spostandosi sull'out di sinistra. In quel ruolo nel 4-2-3-1 si erano alternati finora Mkhitaryan e El Shaarawy. In qualche occasione lo ha fatto Shomurodov, ma domani l'ex Genoa servirà nel ruolo di prima punta, vista l'assenza di Abraham. Perez ha mostrato di poter giocare quasi esclusivamente a piede invertito (è mancino e quindi giocherà a destra). E Mkhitaryan è il trequartista designato in assenza di Pellegrini. Così, a meno di sorprese da parte dello Special One, toccherà a Nico "sacrificarsi". Sarà il suo quarto ruolo diverso in stagione. Ha fatto l'attaccante nel 3-5-2 e tutti e tre i ruoli della trequarti, mostrandosi più a suo agio quando ha giocato al centro.