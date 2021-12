Sabatini: “I tifosi devono essere pazienti con Mourinho. Zaniolo va tutelato”

L'ex ds giallorosso poi ha aggiunto: "Al tecnico portoghese si deve concedere tutto quello che merita per la sua storia"

L'ex direttore sportivo giallorosso Walter Sabatini , nonché attuale consulente del Genoa, è tornato a parlare e lo ha fatto in occasione del premio “Fioravante Polito” in provincia di Salerno . Queste le sue parole: "Mourinho si comporta da Mourinho. Sulla tutela di Zaniolo sarei anche d’accordo. Ha un modo di giocare che porta al contrasto e i grandi talenti andrebbero tutelati. Totti li prendeva i calci ma era un semidio, non apparteneva al genere umano e sapeva come evitare le botte degli uomini”.

Roma-Inter? La squadra di Mourinho tirerà fuori tutto il temperamento che ha per restare legata al carro delle prime. Ha bisogno di un grande successo con una grande squadra. Loro lo sanno. Un voto a Mou? Non sono per i voti, quello glielo ha dato tutta la sua vita sportiva e i suoi successi. È la vita che gli ha dato un voto. Se i tifosi giallorossi saranno pazienti? Devono esserlo, a Mou si deve concedere tutto quello che merita per la sua storia. Gode di un grande carisma e non va inficiato. È proprio con il carisma che potrà portare a casa le cose che i tifosi vogliono”.