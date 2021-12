Pallotta: “Le cose non vanno? Diranno che è colpa mia. I Friedkin devono parlare”

L'ex Presidente giallorosso ha parlato di nuovo, e non ha tergiversato nel personale giudizio sulla società e sul rendimento della squadra

James Pallotta è tornato ancora una volta a parlare di Roma. L'ex presidente americano ha lasciato alcune dichiarazioni a notizie.com. Ecco cosa ha detto: “Le cose non vanno bene, ma diranno che sarà sempre colpa mia, è così no?”. E sui Friedkin ha aggiunto: “Sono sempre in silenzio? Non va bene, bisogna parlare, non si fa così”.