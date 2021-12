Pairetto “retrocesso” in Serie B dopo l’arbitraggio di Bologna-Roma

Il fischietto di Torino andrà a dirigere Brescia-Monza, in programma domenica

L'arbitro Pairetto punito dopo la direzione insufficiente di Bologna e Roma. Troppi gli episodi controversi di quella partita, uno su tutti l'ammonizione nei confronti di Abraham. Il fischietto di Torino è stato "retrocesso" e andrà ad arbitrare Brescia-Monza in Serie B. Non è la prima volta in stagione che un arbitro viene punito dopo aver diretto un match dei giallorossi. Era già successo un mese fa a Maresca che dopo l'arbitraggio di Roma-Milan, era stato "retrocesso" in un match di Serie B.