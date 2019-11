Totti: “Non tornerei alla Roma”. Zaniolo vede giallorosso: “Andare in Premier non sarebbe da me”

Riparte il campionato e Fonseca può tornare a sorridere: l’infermeria, infatti, si sta pian piano svuotando. Per il match contro il Brescia torneranno a disposizione Pellegrini e Mkhitaryan, assenti entrambi dalla trasferta di Lecce del 29 settembre. E’ tornato ad allenarsi in gruppo Leonardo Spinazzola, che sarà arruolabile per la sfida di domenica all’Olimpico. In vista della tredicesima giornata di Serie A il tecnico portoghese, domani alle 13.30, risponderà a Trigoria alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa di vigilia. La Roma ha voluto augurare tramite un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, un buon compleanno a Chris Smalling. Il centrale inglese, autore di 8 presenze e un gol da inizio stagione, compie quest’oggi 30 anni.

TOTTI E ZANIOLO – Ospiti d’onore nel programma “Food Sport” di Radio Radio. Erano infatti presenti due dei protagonisti della vittoria dell’Italia nel Mondiale del 2006: Francesco Totti e Marcello Lippi. Numerosi i temi affrontati, dalla Roma fino a quella avventura azzurra in Germania, passando per Zaniolo e Dan Friedkin. Ecco alcune parole dell’ex numero 10 giallorosso: “Se mi chiedessero di tornare alla Roma direi di no. Zaniolo? Spero resti, ma non ci credo. Nessuno deve dire che ho messo Totti davanti alla Roma. Mi auguro che i tifosi giallorossi, me compreso, possano tornare ad alti livelli con un presidente che possa mettere tanti di quei soldi che possa vincere tutto a partire dalla Champions League”. Protagonista di una lunga intervista anche Nicolò Zaniolo, che parla di un suo possibile futuro in Premier League: “Sarebbe facile dire di sì, ma non sarebbe da me. Ho baciato la maglia della Roma e voglio farlo ogni volta che segnerò. Vorrei che i tifosi giallorossi sapessero quanto li amo e quanto apprezzo quando urlano il mio nome”.

BRESCIA – La quiete dopo la tempesta, almeno monentana. Alle ore 15 il Brescia è tornato ad allenarsi in vista della sfida contro la Roma all’Olimpico e Mario Balotelli era regolarmente in campo. Il numero 45 delle Rondinelle è stato ieri allontanato dall’allenamento dal tecnico Grosso, abbandonando in seguito il centro sportivo mentre la seduta era ancora in corso. Oggi era presente anche il presidente del Brescia Cellino, che ha avuto proprio con il suo attaccante un colloquio di alcuni minuti. A proposito di centravanti che hanno vestito la maglia del Brescia, questa mattina Dario Hubner, ora allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il gioco di Fonseca è spregiudicato. A Zaniolo deve essere dato il tempo di crescere. Facciamo divertire i giovani”.

QUESTIONI SOCIETARIE – In questi giorni sono sempre più insistenti le voci che vedrebbero Dan Friedkin entrare nella società giallorossa come azionista di maggioranza. Il magnate americano dovrebbe essere a Roma a dicembre per dare l’assalto definitivo al club di Pallotta. Le notizie dell’avvio della trattativa per la cessione della società, confermate dalla stessa AS Roma con un comunicato ufficiale, hanno portato negli ultimi due giorni ad un rialzo significativo delle azioni societarie. Oggi c’è stato il primo calo: alle ore 12 c’è stata un’apertura negativa per la borsa che ha registrato un -4,92%. I vertici dirigenziali della società continuano, comunque, a lavorare per rafforzare la Roma sotto il punto di vista economico: è stato comunicato il prolungamento del rapporto tra il club e la Peroni, il cui marchio sarà presente all’interno della Magica Land dalla prossima gara di Serie A.

