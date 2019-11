Riparte il campionato. Dopo la sosta per le Nazionali è tempo della 13^ giornata della Serie A e domenica la Roma ospiterà all’Olimpico il Brescia di Grosso. Domani alle 13.30 parlerà in conferenza stampa Paulo Fonseca da Trigoria per presentare il match. Il tecnico portoghese può sorridere dopo i recuperi di Mkhitaryan e Pellegrini. Di oggi anche la buona notizia del rientro in gruppo di Spinazzola. Dunque più scelte a disposizione per l’ex Shakhtar.