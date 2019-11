Spinazzola, smaltito affaticamento al flessore: torna con il Brescia

Buone notizie in casa Roma. Leonardo Spinazzola è tornato oggi ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Brescia. L’ex Juventus, costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo del Tardini contro il Parma, ha smaltito l’affaticamento al flessore della coscia destra dopo aver rinunciato anche alla Nazionale italiana per gli impegni con Bosnia e Armenia. Dunque nuovamente aperto il ballottaggio a destra con Santon contro la squadra di Grosso.