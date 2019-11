Borsa, apertura negativa del – 4,92% per il titolo As Roma

L’impatto con il mondo Roma dell’imprenditore americano Dan Friedkin ha stravolto anche la sfera economica. Il tycoon californiano, secondo indiscrezioni giornalistiche poi confermate con un comunicato dalla stessa As Roma, è in trattativa con il presidente giallorosso James Pallotta per l’ acquisizione di quote societarie. Un affare che ha portato ad un deciso rialzo della azioni romaniste negli ultimi due giorni (+13,75% a 0,67 euro per azione). Oggi, invece, apertura negativa per la borsa che registra un -4,92% poco dopo le 12.