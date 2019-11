Brescia, caos Balotelli: faccia a faccia con il presidente Cellino. Rischio esclusione contro la Roma

In casa Brescia si respira aria pesante. Mario Balotelli è al centro delle discussioni per le ultime vicende con l’allenatore Fabio Grosso, che ieri lo ha cacciato dall’allenamento. Oggi l’attaccante delle ‘rondinelle’ è sceso in campo con i compagni, senza entrare nelle rotazioni tattiche del suo tecnico. Come riporta ‘gazzetta.it’, oggi era presente anche il presidente Massimo Cellino: il patron ha prima parlato con la squadra e poi ha avuto un colloquio con lo stesso Balotelli. Il numero del Brescia gesticolava in maniera evidente, l’attaccante ex Milan e Inter rischia seriamente di non essere convocato per la sfida di domenica contro la Roma.