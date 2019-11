Zaniolo sul futuro in Premier: “Non sarebbe da me, bacerò la maglia della Roma a ogni gol”

Nicolò Zaniolo sta con ogni probabilità attraversando il suo miglior momento di forma. Rientrato dalla sosta per le Nazionali con una doppietta all’Armenia ora la testa è alla Roma. Intanto rilascia una lunga intervista al Daily Mail dove inizia parlando del giocatore preferito in Premier League: “Rashford e De Bruyne sicuramente”. Poi sulle possibilità di trasferirsi in Inghilterra: “Sarebbe facile dire ‘Sì, perché no’, ma non sarebbe da me. Dico la verità, recentemente ho baciato la maglia della Roma e voglio farlo ogni volta che segnerò”.

Prosegue parlando della Roma: “Non ho tempo di andare in giro per la città, la mia routine è allenamento, casa e partite. Quando ho del tempo libero sto con la mia famiglia e con la mia ragazza. Vorrei che i tifosi della Roma sapessero quanto li amo e quanto apprezzo quando urlano il mio nome. E’ una cosa che mi esalta“. Zaniolo si sofferma anche sul paragone con Totti: “Lui è un’icona, è difficile da spiegare quanto sia importante per la Roma e per l’intera città. Il paragone con lui è una motivazione in più per dare il massimo ogni giorno“.

Infine una battuta sul suo passato: “Può capitare spesso nel corso della carriera di essere sottovalutato, preferisco questa parola piuttosto che ‘rifiutato’ e non ho alcun sentimento di vendetta. Il primo club con cui ho giocato è stato la Virtus Entella, sono cambiate tante cose ma ho ancora bellissimi ricordi, non dimenticherò mai le mie origini e il luogo dove sono cresciuto”.