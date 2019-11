Brescia, allenamento in vista della Roma: Balotelli in campo e colloquio con Cellino

Ieri allontanato, oggi reintegrato. E’ il caso di Mario Balotelli che torna a lavorare in gruppo con il Brescia dopo la discussione con Grosso che lo aveva invitato a lasciare il centro sportivo per l’allenamento. Come scrive il giornaledibrescia.it, gli azzurri sono scesi in campo alle 15 per la penultima seduta prima della sfida di domenica contro la Roma all’Olimpico. Presente anche il presidente Cellino, il quale ha avuto un colloquio con il suo attaccante di circa dieci minuti per affrontare l’accaduto.