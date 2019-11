Compleanno in casa Roma. Chris Smalling, difensore giallorosso in prestito dal Manchester United, compie quest’oggi 30 anni. Il centrale inglese, autore di 8 presenze e un gol da inizio stagione, ha già convinto tutto l’ambiente romanista, con Petrachi che lavora al riscatto anticipato per assicurarsi l’intero cartellino. Per il suo compleanno la società giallorossa ha voluto fargli gli auguri tramite un video pubblicato sul proprio profilo Twitter.