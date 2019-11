Roma-Brescia, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma è pronta a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. La squadra di Fonseca vuole riprendere quel filo del discorso interrotosi con la sconfitta di Parma. Il tecnico portoghese potrà contare sul recupero di Mkhytaryan, Pellegrini e Mancini, con quest’ultimo che tornerà al centro della difesa per far spazio a Diawara in mediana. Per il Brescia invece, continuano i problemi dentro e fuori dal campo. Dopo il 4-0 subito al suo esordio in panchina contro il Torino, Fabio Grosso dovrà gestire anche la spigolosa questione relativa a Balotelli, il quale ha abbandonato l’allenamento dopo aver discusso con il neo tecnico del Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo Ndoj; Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Grosso.

DOVE VEDERE ROMA-Brescia

Roma-Brescia verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). Fischio d’inizio, invece, programmato per le 15 di domenica all’Olimpico.

Per gli abbonati anche la possibilità di seguire il match in streaming sul proprio Smartphone o Tablet grazie alla piattaforma Sky Go o l’opzione Now tv.