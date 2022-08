Tameze, Allan, Paredes e non solo: Pinto sfoglia la margherita. Belotti a un passo

Nel frattempo torna lo 'spettro' del Financial Fair Play: secondo 'The Times', l'Uefa ha stilato una lista di 20 club europei che hanno violato le regole del FFP e tra questi ci sarebbero anche tre squadre italiane: Roma, Juventus e Inter. I giallorossi e i nerazzurri andrebbero incontro a sanzioni pecuniarie e anche logistiche, come alcune restrizioni nel mercato. Pinto sta cercando di alleggerire la rosa e cedere gli esuberi come Justin Kluivert, la cui cessione al Fulham rimane però bloccata per il mancato accordo tra i club sulle cifre e la formula. Infine: da oggi in vendita i biglietti per Roma-Atalanta del 18 settembre, da domani saranno acquistabili in vendita libera gli abbonamenti per le coppe.