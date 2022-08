La Roma ripensa a Nandez: il Cagliari esclude il prestito e chiede 13 milioni

Torna di moda Nahitan Nandez. La Roma cerca un centrocampista e Tiago Pinto sta sondando diverse piste, da quelle più costose alle più low cost, oltre alle proposte arrivate a Trigoria come quella di Allan. Secondo 'L'Unione Sarda', inoltre, i giallorossi potrebbero tornare alla carica anche per il centrocampista uruguaiano del Cagliari, già trattato alcune sessioni di mercato fa. Per Nandez, da almeno un anno e mezzo in procinto di lasciare i rossoblù, il patron Giulini non è disposto a trattare se non per una cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto. La cifra chiesta dai sardi, che giocano in Serie B, è di circa 13 milioni di euro.