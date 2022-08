Roma-Cremonese, le pagelle dei quotidiani: Dybala a sprazzi, Pellegrini il migliore

Ai giallorossi non servono i gol degli attaccanti per battere la formazione di Alvini. Il capitano è ancora un fattore, la Joya si vede solo a sprazzi

Buona anche la seconda per la Roma di Josè Mourinho. Davanti ad un Olimpico pieno d'amore, ma anche di malinconia per aver perso Wijnaldum, i giallorossi piegano la Cremonese grazie alla zuccata nella ripresa di Chris Smalling. Aspettando i gol degli attaccanti, i ragazzi dello Special One si affidano, nelle prime due giornate, ai gol dell'inglese e di Cristante a Salerno. La notizia peggiore però arriva dall'infermeria: Nicolò Zaniolo sarà costretto ad uno stop di circa un mese. Il 22 giallorosso è stato sostituito appena prima dell'intervallo per un duro colpo alla spalla. Gli esami hanno evidenziato un trauma diretto alla spalla sinistra con lussazione.