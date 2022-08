Roma, clean sheet e 6 punti nelle prime due: come Villarreal e City

Buona anche la seconda (la prima all'Olimpico) per la Roma di Josè Mourinho . Un'altra vittoria con il minimo scarto dopo quella di Salerno che fa volare i giallorossi a punteggio pieno in classifica con due gol segnati e zero subiti. Nei top 5 campionati europei, solo altre sei squadre sono riuscite a portare a casa due clean sheet nelle prime due giornate di campionato: Juventus , Manchester City , Newcastle , Villarreal , Athletic Bilbao e Celta Vigo . Di queste sette squadre (Roma compresa), solo i giallorossi, il "submarino amarillo" e l'armata di Guardiola hanno però completato l'opera portando a casa il bottino pieno con gli inglesi che alla terza hanno però subito tre gol e pareggiato col Newcastle.

Il "corto muso" di allegriana memoria, è diventato "il corto muso" di mourinhana attualità. In Europa i giallorossi sono l'unica squadra ad aver vinto per 1-0 tutte e due le prime giornate della nuova stagione. Un dato in netto contrasto con la campagna acquisti e l'entusiasmo della piazza che con l'arrivo di Dybala e Wijnaldum (costretto ai box per i prossimi mesi) a completare un reparto offensivo che comprendeva già Pellegrini, Zaniolo e Abraham, si aspettava certamente una maggiore propulsione offensiva, soprattutto vista la caratura delle prime avversarie affrontate. Mourinho però non è preoccupato, è convinto che con il tempo i gol arriveranno: "Noi siamo una squadra offensiva, che difende 3+1 che va in zona offensiva con sei giocatori. Arriverà il momento di fare più gol". Da quando lo Special One siede sulla panchina giallorossa nessun'altra formazione di Serie A ha ottenuto più vittorie per 1-0 (8).