Nainggolan, i tifosi lo vogliono a Roma. Il belga: “Così mi emoziono”

Radja Nainggolan e i tifosi della Roma hanno un legame speciale. Il centrocampista belga ha risposto ad una pagina su Instagram che gli chiedeva di tornare a vestire la maglia giallorossa: "Così mi emoziono". La società capitolina, dopo l'infortunio di Wijnaldum, è alla ricerca di un altro centrocampista per rinforzare il reparto. Il nome del Ninja, classe 1988, per il momento è solo una suggestione, ma nel mercato non si sa mai cosa può accadere. Nella Capitale Nainggolan si è espresso al massimo delle sue potenzialità, 33 gol e 28 assist in 203 presenze, senza mai risparmiarsi in campo. Questo i romanisti non l'hanno dimenticato.