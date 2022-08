Calciomercato Roma, avviati i contatti per Tameze

Il camerunense è uno dei profili sondati dai giallorossi per rinforzare il centrocampo

La Roma è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Dopo l'infortunio di Wijnaldum (frattura alla tibia), la priorità del mercato giallorosso si è spostata a centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei possibili rinforzi è Adrien Tameze, classe '94 dell'Hellas Verona. Centrocampista box to box di sicuro affidamento: la scorsa stagione il camerunense ha preso parte a 40 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno anche 4 gol. La Roma ha avviato i contatti per portarlo Trigoria.