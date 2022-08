Mercato, stallo tra la Roma e il Fulham per Kluivert: c’è distanza sulla formula

L'esterno olandese ha scelto l'Inghilterra. La trattativa però non decolla: l'offerta recapitata a Trigoria è troppo bassa

Slitta il trasferimento di Kluivert al Fulham. Come riportato da Sky, il club giallorosso non è disposto a cedere l'esterno inglese alle condizioni attuali. L'ultima offerta fatta recapitare a Trigoria dai "Cottagers", è stata di 3 milioni di base fissa più qualche bonus: valutazione ritenuta troppo bassa dal club giallorosso. Il classe '99 ha da tempo trovato l'accordo con il Fulham ma quello tra i club stenta ad arrivare. L'agente del calciatore, Rafaela Pimenta, sarà a Londra proprio quest'oggi per cercare di sbloccare la trattativa. Nel frattempo sul calciatore sono piombate anche due formazioni portoghesi, un'italiana oltre ad un'offerta dalla Grecia: tutte però rispedite al mittente.