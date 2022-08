Roma, via allo switch: Felix dice sì alla Cremonese, si sblocca Belotti

L’incastro sta per avvenire. Dopo giorni di attesa e qualche (esagerata) polemica Felix Afena-Gyan si sta convincendo ad accettare la Cremonese che ieri all’Olimpico ha sferrato l’attacco decisivo alla Roma per avere il giovane ghanese. Il club lombardo lo prenderà a titolo definitivo per una cifra vicina agli 8 milioni. Una via di mezzo tra la richiesta di 10 di Pinto e l’offerta iniziale di 7. Ma i buoni rapporti tra i due club non erano in discussione. Il problema era legato alla convinzione di Felix che avrebbe voluto giocarsi le sue carte nella Roma. Ora, però, l’entourage del calciatore sembra essersi convinto della bontà dell’affare visto anche il gioco offensivo della Cremonese e la presenza di una chioccia come Dessers. L’accordo apre finalmente le porte di Fiumicino per Andrea Belotti che attende trepidante da giorni la chiamata da Trigoria. Mourinho in questi giorni è stato chiarissimo sulla voglia di allenare il Gallo che ha detto sì da tempo a un triennale da 2,8 milioni. Lo switch in attacco dovrebbe avvenire a breve e coinvolgerà pure Kluivert vicinissimo al Fulham.