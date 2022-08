Roma, sarà preso un centrocampista: da Tameze a Paredes ecco le candidature

L'infortunio di Wijnaldum ha convinto i Friedkin a prendere un altro mediano. Si sonda la serie A, ma occhio alle sorprese

Francesco Balzani

Un lungo consulto, poi la decisione: oltre a Belotti bisogna prendere un altro centrocampista. L’infortunio di Wijnaldum (che tornerà a gennaio) ha imposto in casa Roma la necessità di dare a Mourinho un altro rinforzo nel reparto che non può contare solo su Bove come alternativa ai titolari. L’identikit? Questa volta non c’è. Nel senso che a 8 giorni dalla fine del mercato bisogna studiare occasioni e possibilità di riutilizzo del calciatore anche una volta che tornerà Gini. Vista l’urgenza, però, un giocatore che già conosce il campionato non sarebbe male.

Occhi in serie A: piacciono Tameze e Lukic

E per questo stavolta si guarda molto in serie A. E' spuntato nelle ultime ore il nome di Tameze del Verona che in realtà piace a Pinto sin dallo scorso anno. Il francese viene da una buonissima annata e per questo ha visto lievitare il suo prezzo a circa 12 milioni. In linea col piano di investimento anche se si cercherà di inserire qualche giovane come fu per Cancellieri nell’anno dell’arrivo di Kumbulla. Contatti ce ne sono. E ci sono stati anche per Lukic tanto che il serbo aveva puntato i piedi con Juric. Il centrocampista per questo ha perso la fascia da capitano ma non la speranza di partire anche se con Cairo non si scherza. Sempre in serie A occhi pure su Makengo mentre sembra solo una suggestione estiva il ritorno di Nainggolan.

Paredes, più di una suggestione

Potrebbe dare una mano il Psg, dispiaciuto per il crack a Wijnaldum, che ha tra gli esuberi Leandro Paredes. L’argentino conosce bene il nostro campionato ma aspetta ancora la Juve. Il club francese preferirebbe mandarlo a Roma, visti i rapporti societari, anche in prestito con diritto di riscatto ma pesa molto l’ingaggio da 7 milioni (Decreto Crescita a parte). Come detto Paredes ha detto sì alla Juve che però prima deve cedere Zakaria, un giocatore che piace da tempo a Mou. Svincolato, e quindi prendibile in pochi minuti, è l’austriaco Florian Grillitsch. Che però ha caratteristiche molto simili a quelle di Cristante e Matic mentre Mourinho cerca un profilo maggiormente dinamico come poteva essere Frattesi, sul quale però il Sassuolo non ha mai calato le pretese. O come può essere Allan che ha rotto definitivamente con l’Everton e ha disputato 260 partite in serie A tra Udinese e Napoli. Anche in questo caso il prezzo sarebbe quasi a zero.