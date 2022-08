Dybala si allena anche nel giorno di riposo: palestra con Oriana in vista della Juve

L'argentino ha scelto di non fermarsi per preparare al meglio la sfida dal sapore particolare, per lui e per i tifosi, contro i bianconeri di sabato alle 18:30

Paulo Dybala si allena anche nel giorno di riposo. Dopo la vittoria della Roma per 1-0 contro la Cremonese, il tecnico José Mourinho aveva concesso una giornata libera ai suoi ragazzi. L'attaccante argentino ha scelto di non fermarsi in vista della sfida dal sapore particolare, per lui e per i tifosi romanisti, contro la Juventus di sabato alle 18:30. La Joya, come si vede sui social, ha svolto un allenamento in palestra insieme alla sua compagna Oriana Sabatini.