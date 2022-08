Roma, centrocampista cercasi: l’Everton offre Allan: la situazione

La Roma cerca un centrocampista in questi ultimi dieci giorni di mercato. I nomi sono tanti, dallo svincolato Grillitsch a Zakaria e Paredes con la suggestione Nainggolan. Tra questi c'è anche Allan, ex giocatore del Napoli. Ancelotti lo aveva voluto all'Everton, che però adesso non ci punta e lo sta offrendo in Serie A, anche ai giallorossi. Pinto ha recepito, sta riflettendo attentamente sulle prossime mosse. Allan è in scadenza di contratto nel 2023, a gennaio compirà 32 anni e nelle prime tre partite di campionato ha giocato zero minuti. L'ex Napoli ha rotto definitivamente con l'Everton, gli inglesi vogliono liberarsene e sono pronti a cederlo per una cifra contenuta, inferiore ai 10 milioni di euro. Il brasiliano ha anche doppio passaporto, non avrebbe bisogno di caselle da extracomunitario. È una delle tante piste, la Roma rifletterà su ogni ipotesi.