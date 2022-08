Dall’Inghilterra: il Fair Play Finanziario fa paura. Previste sanzioni per la Roma

Il Fair Play Finanziario torna a far tremare Trigoria. La Uefa ha stilato una lista di 20 club europei che hanno violato le regole del FFP e come riportato dal portale inglese The Times, all'interno dell'elenco ci sarebbero anche tre squadre italiane: Roma, Juventus e Inter. I giallorossi e i nerazzurri sono tra i dieci club ai quali non verranno imposte solo sanzioni pecuniarie (come per PSG e Marsiglia) ma anche logistiche come alcune restrizioni in ambito di calciomercato.