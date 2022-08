Roma, dalle 18:01 di domani vendita libera per le coppe

Per i tifosi che hanno già l'abbonamento per la Serie A c'è tempo fino alle 18:00 di domani

Prosegue la campagna abbonamenti della Roma per quanto riguarda le coppe. Come riferisce il club giallorosso sui social, per i tifosi che hanno già l'abbonamento per la Serie A c'è tempo fino alle 18:00 di domani per aggiungere quello delle coppe. Dalle 18:01, invece, inizierà la vendita libera.