Belotti alla Roma, ci siamo. Felix-Cremonese a un passo: il Gallo scalda la voce

Andrea Belotti corre verso la Roma e stavolta sembra che riuscirà ad arrivare finalmente al traguardo, ovvero Trigoria. Già tra ieri e oggi c'era stato un ulteriore segnale di avvicinamento tra Afena-Gyan e la Cremonese, con il conseguente effetto del Gallo in giallorosso. Adesso il domino sta per andare davvero a segno: l'operazione per il ghanese in grigiorosso è quasi chiusa. E con l'uscita di un attaccante a titolo definitivo, la Roma può finalmente tesserare anche Belotti. Anche in questo caso l'affare è in via di definizione e prestissimo Mourinho potrà abbracciare il bomber ex Torino tanto cercato. Felix Afena-Gyan, classe 2003, porterà nelle casse della Roma tra i 7 e i 7,5 milioni di euro, senza recompra, bonus compresi. Non è un caso che anche l'operazione Belotti sia chiusa e il Gallo aspetti ora il via libera definitiva per partire in direzione della capitale. E di poter cantare davanti ai 65mila dell'Olimpico.