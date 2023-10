Scommesse, Fagioli squalificato 7 mesi. Zalewski in gol, i Friedkin seguono Motta

È arrivata la prima sanzione ufficiale nell'ambito dell'inchiesta scommesse. Nicolò Fagioli è stato squalificato dalla Procura della Federcalcio per 12 mesi complessivi, di cui 7 da scontare in attività sportiva e gli altri 5 in prescrizioni accessorie. Il centrocampista della Juventus dovrà partecipare a degli incontri organizzati dalla Figc in associazioni sportive dilettantistiche e non solo. Intanto questa mattina è arrivata la smentita categorica da parte di Davide Santon sul fatto che fosse il suo lo "zio dell'ex Inter di Mourinho" chiamato in causa da Corona come suo informatore. "Mio zio non è l’informatore di Corona. Ha un allevamento di vongole. Non so nulla di queste scommesse. È una cosa che mi fa schifo. Lui non ha fatto il mio nome, ma i tifosi hanno pensato fossi io. Io invece gioco a padel, a breve aprirò un centro dalle mie parti, tra Comacchio e Ravenna". Nel pomeriggio lo stesso sito diretto da Fabrizio Corona ha diffuso un video di Sardar Azmoun che guarda sullo smartphone quella che sembra una corsa di cavalli in tribuna allo Stadio Olimpico. Salvo poi giustificandosi nel voler "approfondire il tema della ludopatia".