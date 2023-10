Bove, la caviglia non è più gonfia: a disposizione per l’Italia, poi lo aspetta Mou

Edoardo Bove ha recuperato dal gonfiore della caviglia destra, un problema che lo ha tormentato la settimana scorsa. Il centrocampista della Roma aveva subito un duro colpo a Cagliari e le sue condizioni sono state monitorate giorno per giorno. Lo staff della Nazionale Under 21 non lo ha rimandato a Trigoria e oggi è a disposizione di mister Nunziata. L'Italia scenderà in campo alle 17.45 contro la Norvegia: match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria in programma nel 2025. Dopo l'impegno con gli 'Azzurrini' tornerà a disposizione di Mourinho. Il rientro di Renato Sanches dal 1' contro il Monza è ancora in dubbio e lo Special One potrebbe affidarsi di nuovo al suo 'Cane Malato'. Intanto nelle prossime settimane è previsto il rinnovo del contratto.