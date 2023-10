La Roma si inserisce per Carnesecchi: sfida alla Juve, ma l’Atalanta vuole 25 milioni

Obiettivo Carnesecchi. La Roma punta il portiere dell'Atalanta per sostituire Rui Patricio, in scadenza di contratto a giugno e non più nel progetto giallorosso. Secondo 'repubblica.it', a Trigoria stanno provando il sorpasso alla Juventus, l'altra squadra interessata al giovane estremo difensore classe 2000 e che lo reputa il vero erede di Szczesny. La Dea, però, per privarsi del talento chiede addirittura 25 milioni, ma né la Roma né i bianconeri hanno intenzione di arrivare a quella cifra. Giuntoli potrebbe inserire una contropartita, ma non vorrebbe sacrificare Soulé, già chiesto dall'Atalanta. In questo scenario i giallorossi si sono inseriti con una certa prepotenza, stanno studiando le mosse per arrivare a Carnesecchi che da tempo è in cima alla lista del club (anche se la Juve resta avanti). Ma anche lei non vuole spingersi oltre i 15-18 milioni di euro.