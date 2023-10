Polonia-Estonia under 21, Zalewski titolare e mattatore: eurogol e maglia numero 10

Nicola Zalewski risponde con un super gol al momento particolare, almeno a livello mediatico dopo essere stato 'nominato' da Fabrizio Corona nell'ambito del caos scommesse. L'esterno della Roma è partito titolare nel match di qualificazione all'Europeo della Polonia under 21 contro l'Estonia, segnando la rete del 2-0 al minuto 22. Maglia numero 10 sulle spalle, Zalewski punta due avversari partendo da sinistra, li supera entrando in area, poi rientra sul destro e batte il portiere avversario - che rimane in piedi, spiazzato - sul primo palo. Facendo così esplodere la gioia sua e dei compagni che lo hanno festeggiato per la grande giocata. Il match è ora sul risultato di 3-0 all'intervallo.