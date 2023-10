Inghilterra-Italia, Cristante ed El Shaarawy titolari. Mancini in panchina

El Shaarawy e Cristante titolari nel big match di Wembley tra Inghilterra e Italia, gara di qualificazione a Euro 2024. Il ct azzurro Luciano Spalletti, dopo averli fatti riposare contro Malta, ha scelto i due giallorossi rispettivamente come perno del centrocampo ed esterno a sinistra del tridente offensivo. Tutto come nelle previsioni, con Gianluca Mancini che invece si accomoda in panchina lasciando spazio alla coppia titolare in difesa composta stasera da Acerbi e Scalvini. Per il resto Donnarumma in porta, Di Lorenzo e Udogie sugli esterni, poi Frattesi e Barella per completare la mediana e in attacco Berardi e Scamacca insieme al Faraone giallorosso. Che è stato chiamato in extremis dopo l'assenza di Zaniolo (e Zaccagni) e ora si trova titolare (maglia numero 22) a Wembley in una partita importantissima. All'intervallo è 1-1 con i gol di Scamacca e Kane su rigore.