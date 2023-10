Italia U21, Bove titolare nel match contro la Norvegia

Carmine Nunziata sceglie Edoardo Bove dal primo minuto. Il centrocampista giallorosso ha smaltito la botta alla caviglia che aveva messo in apprensione lo staff medico azzurro ma anche José Mourinho e questo pomeriggio partirà titolare nel match contro la Norvegia valido per le qualificazioni al prossimo Europeo Under 21. Bove agirà a centrocampo insieme a Ndour e Prati.