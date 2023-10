Dietrofront sul Decreto Crescita: rimarrà valido per il mondo del calcio

La norma, a differenza di quanto trapelato in mattinata, rimarrà in vigore così come lo è oggi

La notizia di questa mattina riguardante l'abolizione del Decreto Crescita, sembra essere stata smentita direttamente dal Governo. Come riportato infatti da Calcio e Finanza, il comunicato reso noto ieri al termine del Consiglio dei Ministri recita: "Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste". Nessun cambiamento dunque per il mondo del calcio: la norma rimarrà in vigore così come lo è oggi permettendo di fatto alle società di risparmiare il 50% di tasse per i giocatori che spostano la propria residenza in Italia.