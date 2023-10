Smalling e Llorente ancora fermi ai box. A gennaio si punta Dier, pallino di Mou

Ed allora i nomi monitorati dai giallorossi in questo momento sono sostanzialmente tre: Dier del Tottenham, Solet del Salisburgo e Chalobah del Chelsea. Dei tre il più facile da prendere in questo momento è Eric Dier, sostanzialmente per tre motivi: ha il contratto in scadenza a giugno, finora quest’anno non ha ancora mai trovato spazio con gli Spurs ed è uno che ha già lavorato con Mourinho, che lo trasformò da centrocampista in difensore e con cui l’inglese ha un rapporto eccezionale.