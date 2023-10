Roma-Mourinho: aria di addio, futuro in Arabia. I Friedkin seguono Thiago Motta

Sarà molto difficile vedere José Mourinho sulla panchina della Roma il prossimo anno. C'è aria di addio tra lo Special One e il club giallorosso e spuntano già i primi nomi per il dopo Mou. I Friedkin seguono Thiago Motta e lo apprezzano dalla passasta stagione, scrive Calciomercato.com. I tifosi, però, sognano Antonio Conte. L'ex Juventus ha dichiarato che gli piacerebbe allenare la Roma. La possibile separazione non distrae José. "Darò tutto fino al 30 giugno", queste erano state le sue parole pronunciate qualche settimana fa e il tecnico lo sta dimostrando con i fatti. Nonostante il suo futuro sia verso l'Arabia sta dirigendo il mercato e ha chiesto per gennaio Dier.