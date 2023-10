Smalling verso il recupero. In attacco pronti Lukaku e Belotti

José Mourinho a Trigoria sorride, anche se i giocatori di movimento in campo sono solo due (Belotti e Spinazzola). Il resto della squadra è diviso tra nazionali e infermeria, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. In 15 sono assenti perché convocati dalle selezioni (si è aggiunto anche El Shaarawy), mentre Smalling, Llorente, Renato Sanches, Dybala, Pellegrini e Karsdorp sono rimasti nel centro tecnico. Tra questi, il più atteso è il centrale inglese fermato un mese da un problema tendineo. Potrebbe rientrare alla ripresa con il Monza, ma tutto passa per l'allenamento di domani nel quale dovrebbe tornare in gruppo. Per adesso è sotto osservazione. In base al suo ritorno (e da quello di Llorente), può cambiare la struttura della formazione. Se si risolverà l'emergenza in difesa, Cristante potrà tornare a centrocampo assieme ad Aouar e Paredes. A quel punto si sentirebbe di meno l'assenza di Dybala che spera di accorciare i tempi di recupero ed esserci con l'Inter. Domenica prossima, davanti giocherebbero le due torri Belotti e Lukaku.