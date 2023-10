Scommesse, Fagioli squalificato per 12 mesi. Cinque in prescrizioni alternative

Il centrocampista della Juventus ha trovato un accordo sul patteggiamento. Dovrà rimanere lontano dai campi per 7 mesi, oltre a prendere parte durante gli altri 5 ad un piano terapeutico

Arriva la prima ufficialità sul caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della FIGC, Nicolò Fagioli e la Procura Federale hanno trovato un accordo sul patteggiamento. Al centrocampista della Juventus, nonché il primo indagato nella vicenda, è stata inflitta una squalifica di "12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell'art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA". Fagioli "dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell’arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo". Questo quanto si legge dalla nota rilasciata dalla Federazione.