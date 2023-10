Nazionali, Azmoun in gol con l’Iran. Ndicka titolare, Kristensen parte dalla panchina

È stato ancora Sardar Azmoun a guidare l'Iran nella finale del Jordan Tournament. Dopo il gol in semifinale contro la Giordania, l'attaccante della Roma questa sera è partito titolare nell'ultimo atto contro il Qatar, allo stadio nazionale di Amman, in cui il 'team Melli' ha dominato vincendo per 4-0. Nel 4-3-3 del ct Ghalenoei il giocatore giallorosso ha iniziato come punta centrale nel tridente offensivo con Ghoddos e Taremi ai suoi lati. E Azmoun ha risposto presente con la rete - al volo in girata col sinistro - del 3-0 al 75', pochi secondi prima del poker iraniano, che ha segnato quattro gol in sei minuti. Il giocatore giallorosso è rimasto in campo per tutta la partita. La Danimarca invece sfida in trasferta San Marino nelle qualificazioni a Euro 2024: Kristensen parte dalla panchina. Stasera in campo anche Evan Ndicka, titolare nell'amichevole della Costa D'Avorio contro il Sudafrica.