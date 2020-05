Roma, Trigoria riapre domani. Pallotta sotto accusa. Totti: “Under impressionante”

Stop and go. La Roma inserisce la chiave, accende il motore ed è pronta ad mettere la prima per la ripartenza. La notizia, fresca di giornata, arriva direttamente dal Viminale, che, attraverso una nota ufficiale, ha reso pubblica l’ apertura dei centri sportivi di tutta Italia per gli allenamenti individuali: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri”. La prescrizione sarà valida fino al 17 maggio, giorno precedente al via libera per gli allenamenti di squadra. Gli uomini di Fonseca, dal canto loro, hanno già svolto i primi tamponi propedeutici al rientro, così come Trigoria, durante la quarantena, è stata sanificata più volte per consentirne rientro: da domani, fino a mercoledì, gli atleti svolgeranno scaglionati gli ultimi accertamenti per ricevere il definitivo lasciapassare in vista degli allenamenti fissati a giovedì. Discorso inverso per la ripresa del campionato: mercoledì il premier Giuseppe Conte potrebbe decretare la chiusura del campionato di calcio, qualora il comitato scientifico non dia l’ok e non valuti idonee le condizioni sanitarie. Nel frattempo, già caldo per la data di giovedì, Paulo Fonseca che, “anticipando” i giocatori, si è concesso oggi una corsetta nei pressi della sua abitazione.

MERCATO – Chi una pausa non se l’è potuta concedere è stato Petrachi: alle prese con un mercato degli esuberi da piazzare, il diesse leccese ha continuato durante la quarantena, in smart-working, la ricerca degli elementi da aggiungere alla rosa del prossimo anno. Ad aiutarlo, anche Nuno Campos: “Insieme a Fonseca stiamo visionando giocatori che potrebbero interessarci”. Ecco allora che spunta il nome di Takehiro Tomiyasu, terzino attualmente in forza al Bologna, su cui proprio il tecnico portoghese avrebbe un occhio di riguardo. Dalla Premier League poi continua il flirt con Pedro Rodriguez, del Chelsea. L’attaccante dei Blues è in scadenza di contratto a giugno 2020 e potrebbe arrivare a Roma a parametro zero. Lui stesso si è detto “aperto ad ascoltare ogni offerta“. Uno degli obiettivi più importanti sarà comunque cercare di trattenere Smalling e Mkhitaryan anche per la prossima stagione. Nello specifico l’Arsenal chiede 11 milioni di euro per il cartellino dell’armeno. In uscita, infine, il nome di Under per ottenere una plusvalenza utile ai bilanci giallorossi: nonostante Totti straveda per lui (“È impressionante, se capisce un po’ di cose diventa un top player“) il nome del turco è nella lista dei cedibili.

ALTRO – Lo stesso Totti (che festeggia oggi il compleanno di papà Enzo) si è concesso ad un’altra chiacchierata via Instagram con Bobo Vieri, tra risate per il gatto in calore (che rischiava di farlo divorziare con Ilary) e i suoi piani per la società da procuratore (che ha messo nel mirino Sandro Tonali). Un altro giocatore che a Roma ha lasciato il suo cuore è Steven El Shaarawy. L’esterno, ricordando i suoi anni nella capitale, ha dichiarato: “Alla Roma mi sentivo all’interno di una grande famiglia“. Infine, oltre alla cessione societaria rallentata dal coronavirus, continuano le grane per Pallotta: gli investitori di minoranza di AS Roma SPV LCC, hanno dato vita a una class action con l’accusa che “Pallotta e i suoi soci stavano modificando retroattivamente i termini dei Member Loan (i prestiti ndc) tra la società e loro stessi. Piuttosto che limitarsi a generare interessi, i Member Loan sono stati convertiti in una nuova classe di azioni, la classe C, con una ingiustificata priorità di liquidazione”.